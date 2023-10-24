Из-за ракетной атаки рф на Курахово повреждены многоэтажки - Донецкая ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В результате российской ракетной атаки на Курахово Донецкой области повреждены 3 многоэтажки. В Елизаветовке из-за обстрелов повреждены линии электропередач, а в Торецке - инфраструктурный объект. Об этом сообщил во вторник и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
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“На Донецком направлении Курахово подверглось двум ракетным ударам — повреждены 3 многоэтажки и частный дом”, - написал Мороз в Telegram.
Дополнение
Накануне под артиллерийский огонь попала Елизаветовка Марьинской громады. В результате обстрелов были повреждены линии электропередач.
Как сообщается, на Волновахском направлении россияне 4 раза обстреляли из артиллерии Угледар — без жертв.
На Горловском направлении повреждено предприятие и 8 транспортных средств в Берестке Ильиновской громады. В Торецке поврежден инфраструктурный объект.
На Лисичанском направлении под обстрелами оказались Северск и Серебрянка — поврежден дом. В Лимане повреждены 4 дома, также под огнем были Торское и Заречное.
Добавим
Всего за прошедшие сутки россияне ранили еще двух жителей Донетчины.