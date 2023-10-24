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Из-за ракетной атаки рф на Курахово повреждены многоэтажки - Донецкая ОГА

Киев • УНН

 • 130893 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В результате российской ракетной атаки на Курахово Донецкой области повреждены 3 многоэтажки. В Елизаветовке из-за обстрелов повреждены линии электропередач, а в Торецке - инфраструктурный объект. Об этом сообщил во вторник и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

Из-за ракетной атаки рф на Курахово повреждены многоэтажки - Донецкая ОГА

Цитата

“На Донецком направлении Курахово подверглось двум ракетным ударам — повреждены 3 многоэтажки и частный дом”, - написал Мороз в Telegram.

Дополнение

Накануне под артиллерийский огонь попала Елизаветовка Марьинской громады. В результате обстрелов были повреждены линии электропередач.

Как сообщается, на Волновахском направлении россияне 4 раза обстреляли из артиллерии Угледар — без жертв.

На Горловском направлении повреждено предприятие и 8 транспортных средств в Берестке Ильиновской громады. В Торецке поврежден инфраструктурный объект.

На Лисичанском направлении под обстрелами оказались Северск и Серебрянка — поврежден дом. В Лимане повреждены 4 дома, также под огнем были Торское и Заречное.

Добавим

Всего за прошедшие сутки россияне ранили еще двух жителей Донетчины.

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