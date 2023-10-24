На Донеччині окупанти за добу поранили ще двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області минулої доби поранення отримали ще двоє мирних жителів. Про це повідомив у вівторок в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
“За 23 жовтня росіяни поранили 2 жителів Донеччини — у Максимівці”, - написав Мороз у Telegram.
Деталі
Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни склала 1751 загиблих та 4273 поранених. Ці дані вказані без урахування жертв Маріуполя та Волновахи.
Доповнення
У восьми населених пунктах Донецької області через обстріли російських військ оголошено примусову евакуацію дітей. З Бахмутського та Покровського районів Донеччини планують вивести приблизно 250 дітей.