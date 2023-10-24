В Донецкой области оккупанты за сутки ранили еще двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки ранения получили еще двое мирных жителей. Об этом сообщил во вторник и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
Цитата
“За 23 октября россияне ранили 2 жителей Донетчины — в Максимовке”, - написал Мороз в Telegram.
Детали
Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны составило 1751 погибших и 4273 раненых. Эти данные указаны без учета жертв Мариуполя и Волновахи.
Дополнение
В восьми населенных пунктах Донецкой области из-за обстрелов российских войск объявлена принудительная эвакуация детей. Из Бахмутского и Покровского районов Донецкой области планируют вывести примерно 250 детей.