В Донецкой области оккупанты за сутки ранили еще двух человек

Цитата

“За 23 октября россияне ранили 2 жителей Донетчины — в Максимовке”, - написал Мороз в Telegram.

Детали

Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны составило 1751 погибших и 4273 раненых. Эти данные указаны без учета жертв Мариуполя и Волновахи.

Дополнение

В восьми населенных пунктах Донецкой области из-за обстрелов российских войск объявлена принудительная эвакуация детей. Из Бахмутского и Покровского районов Донецкой области планируют вывести примерно 250 детей.