Донетчина: россияне за сутки ранили одного жителя, стало известно о еще двух жертвах недавних обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки ранения получил еще один мирный житель. Также стало известно о двух жертвах недавних обстрелов. Об этом сообщил в среду и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
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"За 24 октября россияне ранили 1 жителя Донетчины — в Соловьево. Кроме того, удалось установить информацию о двух гражданских в Степном, которые погибли ранее”, - написал Мороз в Telegram.
Детали
Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны составило 1753 погибших и 4274 раненых. Эти данные указаны без учета жертв Мариуполя и Волновахи.
Дополнение
23 октября в результате российской ракетной атаки на Курахово Донецкой области повреждены 3 многоэтажки. В Елизаветовке из-за обстрелов повреждены линии электропередач, а в Торецке - инфраструктурный объект.