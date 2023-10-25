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Донецкая область: россияне утром ударили ракетой по поселку Запорожье и массированно обстреляли Авдеевку

Киев • УНН

 • 133749 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Российские войска утром ударили ракетой по поселку Запорожье Донецкой области, есть повреждения. Также из артиллерии массированно обстреляли Авдеевку. Об этом сообщил в среду и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

Донецкая область: россияне утром ударили ракетой по поселку Запорожье и массированно обстреляли Авдеевку

Цитата

«Утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожью Покровской общины — повреждены 3 дома», - написал Мороз в Telegram.

Дополнение
Также глава ОВА сообщил, что на Волновахском направлении в течение суток Угледар подвергся 3 минометным обстрелам, 3 обстрелам из АГС, 1 артобстрелу и 1 удару «шахедом». Поврежден дом в Великой Новоселке.

На Донецком направлении из-за обстрелов оккупантов один человек был ранен в Соловьево Очеретинской ТГ. В Марьинской ТГ под обстрелами Новомихайловка, Антоновка и Парасковеевка.

Кроме того, на утро Авдеевка попала под массированный артобстрел. Горняк Кураховской ТГ подвергся двум вражеским авиаударам.

На Горловском направлении в Марково Константиновской ТГ из-за обстрелов россиян повреждены 3 дома и магазин. В Часовоярской ТГ повреждены 2 многоэтажки и 1 частный дом. В Соледарской ТГ под обстрелами оказались Роздоловка, Васюковка и Миньковка. Поврежден дом в Дружбе Торецкой ТГ.

На Лисичанском направлении в Лимане повреждены 15 домов, в Северске — два дома и нежилое сооружение.

Дополнение

В результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки ранения получил  один мирный житель. Также стало известно о двух жертвах недавних обстрелов.

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