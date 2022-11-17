Донеччина: окупанти із РСЗВ обстріляли Часів Яр, троє дістали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російські окупаційні війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Часів Яр Донецької області. Стало відомо про 3 поранених. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
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«Місто зазнало удару з РСЗВ - зафіксовано 6 прильотів і значні пошкодження. Постраждав дитсадок, котельня та щонайменше 9 будинків. Троє поранених», - написав він в Telegram.
Деталі
Крім того, Кириленко додав, що регіон знаходиться під постійною загрозою російських обстрілів.
Також він вкотре закликав евакуюватися.
Доповнення
Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за 16 листопада від російських обстрілів постраждало 4 цивільних.