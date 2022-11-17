Донеччина: окупанти із РСЗВ обстріляли Часів Яр, троє дістали поранення

Цитата



«Місто зазнало удару з РСЗВ - зафіксовано 6 прильотів і значні пошкодження. Постраждав дитсадок, котельня та щонайменше 9 будинків. Троє поранених», - написав він в Telegram.



Деталі



Крім того, Кириленко додав, що регіон знаходиться під постійною загрозою російських обстрілів.

Також він вкотре закликав евакуюватися.

Доповнення

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за 16 листопада від російських обстрілів постраждало 4 цивільних.