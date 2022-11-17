Донецкая область: оккупанты из РСЗО обстреляли Часов Яр, трое получили ранения

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«Город получил удар из РСЗО - зафиксировано 6 прилетов и значительные повреждения. Пострадал детсад, котельная и не менее 9 домов. Трое раненых», - написал он в Telegram.



Детали



Кроме того, Кириленко добавил, что регион находится под постоянной угрозой российских обстрелов.

Также он снова призвал эвакуироваться.

Дополнение

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за 16 ноября от российских обстрелов пострадало 4 гражданских.