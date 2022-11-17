Донецкая область: оккупанты из РСЗО обстреляли Часов Яр, трое получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Российские оккупационные войска обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Часов Яр Донецкой области. Стало известно о 3 раненых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
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«Город получил удар из РСЗО - зафиксировано 6 прилетов и значительные повреждения. Пострадал детсад, котельная и не менее 9 домов. Трое раненых», - написал он в Telegram.
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Кроме того, Кириленко добавил, что регион находится под постоянной угрозой российских обстрелов.
Также он снова призвал эвакуироваться.
Дополнение
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за 16 ноября от российских обстрелов пострадало 4 гражданских.