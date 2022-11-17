Донецька область: від російських обстрілів постраждало 4 цивільних

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За 16 листопада росіяни поранили 4 цивільних на Донеччині: 3 у Бахмуті та 1 у Переїзному.

Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, убитого під час окупації, — у Сосновому.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російська окупаційна армія вночі вкотре обстріляла Нікопольський район. Внаслідок обстрілів понад 40 тисяч родин лишилися без води.