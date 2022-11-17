Донецька область: від російських обстрілів постраждало 4 цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за попередню добу від російських обстрілів постраждало 4 цивільних, пише УНН.
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За 16 листопада росіяни поранили 4 цивільних на Донеччині: 3 у Бахмуті та 1 у Переїзному.
Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, убитого під час окупації, — у Сосновому.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російська окупаційна армія вночі вкотре обстріляла Нікопольський район. Внаслідок обстрілів понад 40 тисяч родин лишилися без води.