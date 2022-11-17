Донецкая область: от российских обстрелов пострадали 4 гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за предыдущие сутки от российских обстрелов пострадали 4 гражданских, пишет УНН.
Детали
За 16 ноября россияне ранили 4 гражданских в Донецкой области: 3 в Бахмуте и 1 в Переездном.
Кроме того, правоохранители обнаружили тело 1 гражданского, убитого во время оккупации, — в Сосновом.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российская оккупационная армия ночью в очередной раз обстреляла Никопольский район. В результате обстрелов более 40 тысяч семей остались без воды.