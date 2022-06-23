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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 14394 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Донеччина: над Покровськом ППО збила ворожу ракету

Донеччина: над Покровськом ППО збила ворожу ракету

Київ • УНН

 • 73381 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Над Покровськом Донецької області українські сили ППО збили ворожу ракету. Про це повідомив мер Руслан Требушкін, інформує УНН.

Цитата

"Як повідомляють у ДСНС, причиною вибуху стала робота протиповітряної оборони. Ворожу ракету було збито! Віримо у ЗСУ! Віримо у перемогу!" – написав Требушкін.

Нагадаємо

22 червня російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: двох у Пречистівці, одного у Красногорівці і ще одного у Залізному. П'ятеро людей дістали поранення.

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