Донеччина: над Покровськом ППО збила ворожу ракету

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"Як повідомляють у ДСНС, причиною вибуху стала робота протиповітряної оборони. Ворожу ракету було збито! Віримо у ЗСУ! Віримо у перемогу!" – написав Требушкін.

Нагадаємо

22 червня російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: двох у Пречистівці, одного у Красногорівці і ще одного у Залізному. П'ятеро людей дістали поранення.