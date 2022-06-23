Донеччина: над Покровськом ППО збила ворожу ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Над Покровськом Донецької області українські сили ППО збили ворожу ракету. Про це повідомив мер Руслан Требушкін, інформує УНН.
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"Як повідомляють у ДСНС, причиною вибуху стала робота протиповітряної оборони. Ворожу ракету було збито! Віримо у ЗСУ! Віримо у перемогу!" – написав Требушкін.
Нагадаємо
22 червня російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: двох у Пречистівці, одного у Красногорівці і ще одного у Залізному. П'ятеро людей дістали поранення.