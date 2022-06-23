Донецкая область: над Покровском ПВО сбила вражескую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Над Покровском Донецкой области украинские силы ПВО сбили вражескую ракету. Об этом сообщил мэр Руслан Требушкин, информирует УНН.
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"Как сообщают в ГСЧС, причиной взрыва стала работа противовоздушной обороны. Вражеская ракета была сбита! Верим в ВСУ! Верим в победу!" – написал Требушкин.
Напомним
22 июня российские оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области: двоих в Пречистовке, одного в Красногоровке и еще одного в Железном. Пятеро человек получили ранения.