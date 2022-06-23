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13:44 • 20562 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 29012 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 37070 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 13431 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 52308 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 56814 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донецкая область: над Покровском ПВО сбила вражескую ракету

Киев • УНН

 • 73380 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Над Покровском Донецкой области украинские силы ПВО сбили вражескую ракету. Об этом сообщил мэр Руслан Требушкин, информирует УНН.

Цитата

"Как сообщают в ГСЧС, причиной взрыва стала работа противовоздушной обороны. Вражеская ракета была сбита! Верим в ВСУ! Верим в победу!" – написал Требушкин.

Напомним

22 июня российские оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области: двоих в Пречистовке, одного в Красногоровке и еще одного в Железном. Пятеро человек получили ранения.

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