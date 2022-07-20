Донбас "поки не втрачено" для України - генерал США

Цитата

"Суть у тому, що витрати дуже високі, вигоди дуже малі, на Луганщині та Донбасі йде наполеглива війна на виснаження", — сказав Міллі.

"Хочу відповісти на ваше запитання про те, чи втрачено Донбас? Ні, ще не втрачено. Українці змушують росіян платити за кожен дюйм території, яку вони одержують", - сказав він.

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Різниця в території між українськими військами та російськими військами у районі Донбасу "вимірюється буквально сотнями метрів. У деякі дні вони можуть вибити у росіян кілометр або два, але не більше", - додав Міллі.

За його словами, після 90-денної кампанії, яку росія зосередила на завоюванні Донбасу, російські сили просунулися "дуже, дуже мало". Однак він зазначив, що війна йде дуже інтенсивно.

"Це дуже інтенсивно, багато насильства - десятки тисяч артилерійських пострілів кожні 24 години, багато жертв з обох боків, багато руйнувань у селах і так далі", - зауважив він.

Додамо

Російським окупантам оформлюють фіктивні контракти 2007 року – перехоплення ГУР.