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Донбасс "пока не потерян" для Украины - генерал США

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Донбасс для Украины "пока не потерян", заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время пресс-конференции в Пентагоне, передает CNN, пишет УНН.

Цитата

"Суть в том, что затраты очень высокие, выгоды очень малы, в Луганской области и на Донбассе идет упорная война на истощение", — сказал Милли.

"Хочу ответить на ваш вопрос о том, потерян ли Донбасс? Нет, еще не потерян. Украинцы заставляют россиян платить за каждый дюйм территории, которую они получают", - сказал он.

Детали

Разница в территории между украинскими войсками и российскими войсками в районе Донбасса "измеряется буквально сотнями метров. В некоторые дни они могут выбить у россиян километр или два, но не больше", - добавил Милли.

По его словам, после 90-дневной кампании, которую россия сосредоточила на завоевании Донбасса, российские силы продвинулись "очень, очень мало". Однако он отметил, что война идет очень интенсивно.

"Это очень интенсивно, много насилия – десятки тысяч артиллерийских выстрелов каждые 24 часа, много жертв с обеих сторон, много разрушений в селах и так далее", – заметил он.

Добавим

Российским оккупантам оформляют фиктивные контракты 2007 года – перехват ГУР.

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