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Долгополов переміг на старті турніру АТР в Сіднеї

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Український тенісист Олександр Долгополов вийшов у другий раунд турніру ATP-250 "Sydney International", що відбувається в Австралії, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Долгополов переміг на старті турніру АТР в Сіднеї

У матчі першого раунду киянин за 2 години 21 хвилину обіграв сербського тенісиста Віктора Троїцькі – 6:3, 6:7 (6), 7:5.

На рахунку обох тенісистів по 13 ейсів. Долгополов зробив 9 подвійних помилок, Троїцькі - 7.

Рахунок особистих зустрічей між суперниками став 3:2 на користь українського тенісиста.

За інформацією зі сторінки українського спортсмена в Instagram, під час матчу проти Троїцькі в Сіднеї стояла неймовірно спекотна погода - 45 градусів в тіні.

Зазначимо, що за вихід в 1/4 фіналу Долгополов посперечається з четвертою ракеткою турніру італійцем Фабіо Фоньїні. Це буде шоста очна зустріч між спортсменами. Усі п'ять попередніх в період з 2010 по 2014 виграв Долгополов.

Як повідомляв УНН, український тенісист Олександр Доголополов не зміг пробитися до півфіналу змагань у Брісбені.

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