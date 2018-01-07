Долгополов переміг на старті турніру АТР в Сіднеї
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Український тенісист Олександр Долгополов вийшов у другий раунд турніру ATP-250 "Sydney International", що відбувається в Австралії, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого раунду киянин за 2 години 21 хвилину обіграв сербського тенісиста Віктора Троїцькі – 6:3, 6:7 (6), 7:5.
На рахунку обох тенісистів по 13 ейсів. Долгополов зробив 9 подвійних помилок, Троїцькі - 7.
Рахунок особистих зустрічей між суперниками став 3:2 на користь українського тенісиста.
За інформацією зі сторінки українського спортсмена в Instagram, під час матчу проти Троїцькі в Сіднеї стояла неймовірно спекотна погода - 45 градусів в тіні.
Зазначимо, що за вихід в 1/4 фіналу Долгополов посперечається з четвертою ракеткою турніру італійцем Фабіо Фоньїні. Це буде шоста очна зустріч між спортсменами. Усі п'ять попередніх в період з 2010 по 2014 виграв Долгополов.
Як повідомляв УНН, український тенісист Олександр Доголополов не зміг пробитися до півфіналу змагань у Брісбені.