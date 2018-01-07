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Долгополов победил на старте турнира АТР в Сиднее

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 января. УНН. Украинский теннисист Александр Долгополов вышел во второй раунд турнира ATP-250 "Sydney International", что происходит в Австралии, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Долгополов победил на старте турнира АТР в Сиднее

В матче первого раунда киевлянин за 2 часа 21 минуту обыграл сербского теннисиста Виктора Троицки - 6:3, 6:7 (6), 7:5.

На счету обоих теннисистов по 13 эйсов. Долгополов сделал 9 двойных ошибок, Троицки - 7.

Счет личных встреч между соперниками стал 3:2 в пользу украинского теннисиста.

По информации со страницы украинского спортсмена в Instagram, во время матча против Троицки в Сиднее стояла невероятно жаркая погода - 45 градусов в тени.

Отметим, что за выход в 1/4 финала Долгополов поспорит с четвертой ракеткой турнира итальянцем Фабио Фоньини. Это будет шестая очная встреча между спортсменами. Все пять предыдущих в период с 2010 по 2014 выиграл Долгополов.

Как сообщал УНН, украинский теннисист Александр Доголополов не смог пробиться в полуфинал соревнований в Брисбене.

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