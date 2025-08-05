Доходи росії від нафти скоротилися на третину - Bloomberg

Надходження від продажу нафти до державного бюджету росії у липні скоротилися на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року після падіння світових цін на нафту та зростання курсу національної валюти, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на опублікованих у вівторок даних міністерства фінансів рф, податки, пов'язані з нафтою, знизилися у країні майже на 33% до 710,4 млрд рублів (8,9 млрд доларів) минулого місяця.

Скорочення доходів від цих галузей, на які припадає приблизно третина російського бюджету, посилить тиск на державні фінанси, які й так обтяжені величезними витратами на військові дії в Україні, пише видання.

На тлі того, як війна, яку веде кремль, іде вже четвертий рік, російська нафтова галузь, як зазначається, залишається ключовою мішенню для західних санкцій, покликаних обмежити приплив нафтодоларів у національну скарбницю. Дональд Трамп пригрозив запровадити штрафи для російських споживачів енергоносіїв.

За розрахунками Bloomberg, доходи від нафти у місячному вимірі зросли майже на 71%. Це зростання зумовлене тим, що один із основних російських податків на нафту - податок із прибутку - сплачується чотири рази на рік: у березні, квітні, липні та жовтні, зазначає видання.

Міністерство розрахувало доходи росії від продажу нафти в липні, виходячи з середньої ціни на нафту марки Urals у 59,84 долара за барель у червні. Хоча це перше зростання у місячному вимірі на ключову експортну суміш країни за п'ять місяців (тоді світові ціни на нафту різко зросли через бойові дії на Близькому Сході), ціни на нафту марки Urals впали на 14% порівняно з минулим роком, згідно з даними Bloomberg.

Ціни на бенчмарки знизилися в річному обчисленні, на тлі того, як торговельна політика Трампа загрожує сповільнити зростання світової економіки, тоді як ОПЕК+ збільшує видобуток швидше, ніж очікувалося, пише видання.

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Зміцнення національної валюти рф, як зазначається, також сприяло зниженню доходів, оскільки через зміцнення національної валюти нафтові компанії отримують менше рублів за кожен видобутий і проданий барель. У червні російська валюта торгувалася в середньому на рівні 78,7183 рубля за долар США, що є найвищим показником за більш ніж два роки, що зумовлено збереженням процентних ставок на рівні, близькому до рекордного.

У результаті, згідно з розрахунками Bloomberg, нафтовидобувні країни отримали 4711 рублів за кожен проданий барель порівняно з 6127 рублями роком раніше.

Тим не менш, зниження світових цін на нафту і нафтопродукти, як вказано, допомогло уряду рф скоротити субсидії, що виплачуються російським нафтопереробним заводам, щоб частково компенсувати різницю в цінах на паливо всередині країни і за кордоном. Цей захід спрямований на збільшення постачання бензину та дизельного палива на внутрішній ринок. У липні бюджет перерахував 59,9 млрд рублів субсидій, що на 58% менше, ніж роком раніше.

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