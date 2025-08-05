Доходы россии от нефти сократились на треть - Bloomberg

$41.790.03
48.350.70
ukenru
12:15 • 22490 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto
Эксклюзив
10:48 • 25736 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
10:24 • 56895 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
10:08 • 34612 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
09:54 • 32182 просмотра
В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
5 августа, 06:28 • 35218 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
5 августа, 05:35 • 83233 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 121897 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 80606 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 140083 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3.5м/с
48%
752мм
Популярные новости
рф атаковала железную дорогу в Лозовой: поврежден вокзал, погиб механик, 10 пострадавшихPhoto5 августа, 05:15 • 43538 просмотра
Нефть дешевеет на фоне роста предложения и опасений по поводу спроса5 августа, 05:37 • 21312 просмотра
В РФ нефтезавод компании "Роснефть" остановил половину мощностей, цены на бензин выросли до рекорда5 августа, 06:57 • 79739 просмотра
Пакистан ответил на слова Зеленского: "отвергает обвинения" в участии своих граждан в войне10:41 • 15716 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине10:45 • 43895 просмотра
публикации
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto12:15 • 22486 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине10:45 • 44138 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto10:24 • 56889 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией5 августа, 05:35 • 83230 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 121895 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Дания
Испания
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 48741 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 70991 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 63994 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 68149 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 370192 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нефть
Ручная граната
Пистолет
MIM-23 Hawk

Доходы россии от нефти сократились на треть - Bloomberg

Киев • УНН

 • 380 просмотра

В июле поступления от продажи нефти в госбюджет России сократились на 33% по сравнению с прошлым годом. Это произошло из-за падения мировых цен на нефть и роста курса национальной валюты.

Доходы россии от нефти сократились на треть - Bloomberg

Поступления от продажи нефти в государственный бюджет россии в июле сократились на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения мировых цен на нефть и роста курса национальной валюты, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно расчетам Bloomberg, основанным на опубликованных во вторник данных министерства финансов рф, налоги, связанные с нефтью, снизились в стране почти на 33% до 710,4 млрд рублей (8,9 млрд долларов) в прошлом месяце.

Сокращение доходов от этих отраслей, на которые приходится примерно треть российского бюджета, усилит давление на государственные финансы, которые и так обременены огромными расходами на военные действия в Украине, пишет издание.

На фоне того, как война, которую ведет кремль, идет уже четвертый год, российская нефтяная отрасль, как отмечается, остается ключевой мишенью для западных санкций, призванных ограничить приток нефтедолларов в национальную казну. Дональд Трамп пригрозил ввести штрафы для российских потребителей энергоносителей.

По расчетам Bloomberg, доходы от нефти в месячном измерении выросли почти на 71%. Этот рост обусловлен тем, что один из основных российских налогов на нефть - налог с прибыли - уплачивается четыре раза в год: в марте, апреле, июле и октябре, отмечает издание.

Министерство рассчитало доходы россии от продажи нефти в июле, исходя из средней цены на нефть марки Urals в 59,84 доллара за баррель в июне. Хотя это первый рост в месячном измерении на ключевую экспортную смесь страны за пять месяцев (тогда мировые цены на нефть резко выросли из-за боевых действий на Ближнем Востоке), цены на нефть марки Urals упали на 14% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Bloomberg.

Цены на бенчмарки снизились в годовом исчислении, на фоне того, как торговая политика Трампа угрожает замедлить рост мировой экономики, тогда как ОПЕК+ увеличивает добычу быстрее, чем ожидалось, пишет издание.

Укрепление национальной валюты рф, как отмечается, также способствовало снижению доходов, поскольку из-за укрепления национальной валюты нефтяные компании получают меньше рублей за каждый добытый и проданный баррель. В июне российская валюта торговалась в среднем на уровне 78,7183 рубля за доллар США, что является самым высоким показателем за более чем два года, что обусловлено сохранением процентных ставок на уровне, близком к рекордному.

В результате, согласно расчетам Bloomberg, нефтедобывающие страны получили 4711 рублей за каждый проданный баррель по сравнению с 6127 рублями годом ранее.

Тем не менее, снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, как указано, помогло правительству рф сократить субсидии, выплачиваемые российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы частично компенсировать разницу в ценах на топливо внутри страны и за рубежом. Эта мера направлена на увеличение поставок бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. В июле бюджет перечислил 59,9 млрд рублей субсидий, что на 58% меньше, чем годом ранее.

Трамп заявил, что падение цен на энергоносители заставит Путина "перестать убивать людей"05.08.25, 16:42 • 484 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
ОПЕК
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Украина