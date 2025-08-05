Доходы россии от нефти сократились на треть - Bloomberg

Поступления от продажи нефти в государственный бюджет россии в июле сократились на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения мировых цен на нефть и роста курса национальной валюты, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно расчетам Bloomberg, основанным на опубликованных во вторник данных министерства финансов рф, налоги, связанные с нефтью, снизились в стране почти на 33% до 710,4 млрд рублей (8,9 млрд долларов) в прошлом месяце.

Сокращение доходов от этих отраслей, на которые приходится примерно треть российского бюджета, усилит давление на государственные финансы, которые и так обременены огромными расходами на военные действия в Украине, пишет издание.

На фоне того, как война, которую ведет кремль, идет уже четвертый год, российская нефтяная отрасль, как отмечается, остается ключевой мишенью для западных санкций, призванных ограничить приток нефтедолларов в национальную казну. Дональд Трамп пригрозил ввести штрафы для российских потребителей энергоносителей.

По расчетам Bloomberg, доходы от нефти в месячном измерении выросли почти на 71%. Этот рост обусловлен тем, что один из основных российских налогов на нефть - налог с прибыли - уплачивается четыре раза в год: в марте, апреле, июле и октябре, отмечает издание.

Министерство рассчитало доходы россии от продажи нефти в июле, исходя из средней цены на нефть марки Urals в 59,84 доллара за баррель в июне. Хотя это первый рост в месячном измерении на ключевую экспортную смесь страны за пять месяцев (тогда мировые цены на нефть резко выросли из-за боевых действий на Ближнем Востоке), цены на нефть марки Urals упали на 14% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Bloomberg.

Цены на бенчмарки снизились в годовом исчислении, на фоне того, как торговая политика Трампа угрожает замедлить рост мировой экономики, тогда как ОПЕК+ увеличивает добычу быстрее, чем ожидалось, пишет издание.

Укрепление национальной валюты рф, как отмечается, также способствовало снижению доходов, поскольку из-за укрепления национальной валюты нефтяные компании получают меньше рублей за каждый добытый и проданный баррель. В июне российская валюта торговалась в среднем на уровне 78,7183 рубля за доллар США, что является самым высоким показателем за более чем два года, что обусловлено сохранением процентных ставок на уровне, близком к рекордному.

В результате, согласно расчетам Bloomberg, нефтедобывающие страны получили 4711 рублей за каждый проданный баррель по сравнению с 6127 рублями годом ранее.

Тем не менее, снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, как указано, помогло правительству рф сократить субсидии, выплачиваемые российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы частично компенсировать разницу в ценах на топливо внутри страны и за рубежом. Эта мера направлена на увеличение поставок бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. В июле бюджет перечислил 59,9 млрд рублей субсидий, что на 58% меньше, чем годом ранее.

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