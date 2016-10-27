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"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
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Додатковий поїзд курсуватиме з Києва до Кривого Рогу

Додатковий поїзд курсуватиме з Києва до Кривого Рогу

Київ • УНН

 • 7936 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. “Укрзалізниця” призначила на 29 жовтня додатковий поїзд № 279/280 Київ — Кривий Ріг. Про це УНН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.

Додатковий поїзд відправиться у рейс з Києва до Кривого Рогу 29 жовтня о 07:21 та прибуде до Кривого Рогу о 16:18.

Загалом у період з 27 жовтня по 7 листопада вже призначено курсування 13 додаткових поїздів.

Нагадаємо, що починаючи з 3 листопада 2016 року щоденно курсуватиме швидкісний поїзд Інтерсіті № 740/741 Київ — Кривий Ріг — Київ.

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