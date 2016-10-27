Додатковий поїзд курсуватиме з Києва до Кривого Рогу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. “Укрзалізниця” призначила на 29 жовтня додатковий поїзд № 279/280 Київ — Кривий Ріг. Про це УНН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.
Додатковий поїзд відправиться у рейс з Києва до Кривого Рогу 29 жовтня о 07:21 та прибуде до Кривого Рогу о 16:18.
Загалом у період з 27 жовтня по 7 листопада вже призначено курсування 13 додаткових поїздів.
Нагадаємо, що починаючи з 3 листопада 2016 року щоденно курсуватиме швидкісний поїзд Інтерсіті № 740/741 Київ — Кривий Ріг — Київ.