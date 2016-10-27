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15 марта, 19:03 • 115886 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168791 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139305 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131657 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113507 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105870 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101738 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136076 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дополнительный поезд будет курсировать из Киева в Кривой Рог

Дополнительный поезд будет курсировать из Киева в Кривой Рог

Киев • УНН

 • 7935 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. "Укрзализныця" назначила на 29 октября дополнительный поезд № 279/280 Киев - Кривой Рог. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укрзализныци.

Дополнительный поезд отправится в рейс из Киева в Кривой Рог 29 октября в 7:21 и прибудет в Кривой Рог в 16:18.

Всего в период с 27 октября по 7 ноября уже назначено курсирование 13 дополнительных поездов.

Напомним, что начиная с 3 ноября 2016 года ежедневно будет курсировать скоростной поезд Интерсити № 740/741 Киев - Кривой Рог - Киев.

Украинские Национальные Новости

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