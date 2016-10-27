Дополнительный поезд будет курсировать из Киева в Кривой Рог
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. "Укрзализныця" назначила на 29 октября дополнительный поезд № 279/280 Киев - Кривой Рог. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укрзализныци.
Дополнительный поезд отправится в рейс из Киева в Кривой Рог 29 октября в 7:21 и прибудет в Кривой Рог в 16:18.
Всего в период с 27 октября по 7 ноября уже назначено курсирование 13 дополнительных поездов.
Напомним, что начиная с 3 ноября 2016 года ежедневно будет курсировать скоростной поезд Интерсити № 740/741 Киев - Кривой Рог - Киев.