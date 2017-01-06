Додаткові наряди патрульних направлять на Львівщину для чергування на автошляхах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Львівську область направлять додаткові наряди патрульної поліції для чергування на автошляхах. Про це на повідомив у п'ятницю начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Ігор Бабич, передає кореспондент УНН.
“Виходячи з ситуації, яка сьогодні склалася, буде дано доручення, і з сусідніх регіонів будуть направлені додаткові наряди для забезпечення безпеки на автошляхах Львівської області”, — сказав І.Бабич.
При цьому в Львівській ОДА зазначили, що їм не вистачає поліцейських патрулів для чергування на автошляхах біля пунктів перетину державного кордону — наразі чергує лише 13 нарядів поліції.