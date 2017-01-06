Додаткові наряди патрульних направлять на Львівщину для чергування на автошляхах

“Виходячи з ситуації, яка сьогодні склалася, буде дано доручення, і з сусідніх регіонів будуть направлені додаткові наряди для забезпечення безпеки на автошляхах Львівської області”, — сказав І.Бабич.

При цьому в Львівській ОДА зазначили, що їм не вистачає поліцейських патрулів для чергування на автошляхах біля пунктів перетину державного кордону — наразі чергує лише 13 нарядів поліції.