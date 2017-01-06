Дополнительные наряды патрульных направят во Львовскую область для дежурства на автодорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Во Львовскую область направят дополнительные наряды патрульной полиции для дежурства на автодорогах. Об этом сообщил в пятницу начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Игорь Бабич, передает корреспондент УНН.
"Исходя из ситуации, которая сегодня сложилась, будет дано поручение, и из соседних регионов будут направлены дополнительные наряды для обеспечения безопасности на дорогах Львовской области", - сказал И.Бабич.
При этом во Львовской ОГА отметили, что им не хватает полицейских патрулей для дежурства на автодорогах возле пунктов пересечения государственной границы - дежурят только 13 нарядов полиции.