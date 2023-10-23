Додаткові 229 млн грн досі не прийшли на рахунки студентів: нардеп заявила, що в МОН дали пояснення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Спрямовані на дофінансування стипендій кошти досі не надійшли студентам. Йдеться про додаткові 229 млн грн. У МОН заявили, що перерозподіл бюджетних асигнувань серед ЗВО вже направлений до казначейства. Очікується, що до кінця тижня університети отримають фінансування і зможуть виплатити борги по стипендіях студентам. Про це повідомила нардеп, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина, передає УНН.
Цитата
«Сьогодні з сумом дізналася, що спрямовані на дофінансування стипендій кошти досі не надійшли студентам», - написала Гришина.
Вона нагадала, що в серпні до неї звернулися студенти з Експертної ради студентства закладів вищої освіти щодо проблеми стипендійного забезпечення.
«Тоді я оперативно передала це питання Премʼєр-міністру України Денису Шмигалю, який надав особисте доручення МОН та Мінфіну розв'язати це питання. На початку жовтня ми отримали позитивне рішення – Кабмін спрямував додаткові 229 млн грн на виплату стипендій. Однак виявляється, що ці кошти досі не прийшли на рахунки студентів», - повідомила Гришина.
Вона зазначила, що сьогодні звернулася до представників МОН щодо розʼяснення цієї ситуації та отримала таку відповідь: «Додаткові кошти вже розраховані. Перерозподіл бюджетних асигнувань серед ЗВО вже направлений до казначейства. Вони очікують, що до кінця цього тижня університети отримають фінансування і зможуть виплатити борги по стипендіях студентам».
Доповнення
Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який запроваджує фундаментальні зміни у вищій освіті. Зокрема, з наступного року скасовується заочна форма навчання.