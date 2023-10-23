Додаткові 229 млн грн досі не прийшли на рахунки студентів: нардеп заявила, що в МОН дали пояснення

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Спрямовані на дофінансування стипендій кошти досі не надійшли студентам. Йдеться про додаткові 229 млн грн. У МОН заявили, що перерозподіл бюджетних асигнувань серед ЗВО вже направлений до казначейства. Очікується, що до кінця тижня університети отримають фінансування і зможуть виплатити борги по стипендіях студентам. Про це повідомила нардеп, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина, передає УНН.