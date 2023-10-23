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Дополнительные 229 млн грн до сих пор не пришли на счета студентов: нардеп заявила, что в МОН дали объяснения

Киев • УНН

 • 142729 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Направленные на дофинансирование стипендий средства до сих пор не поступили студентам. Речь идет о дополнительных 229 млн грн. В МОН заявили, что перераспределение бюджетных ассигнований среди ЗВО уже направлено в казначейство. Ожидается, что до конца недели университеты получат финансирование и смогут выплатить долги по стипендиям студентам. Об этом сообщила нардеп, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, передает УНН.

Дополнительные 229 млн грн до сих пор не пришли на счета студентов: нардеп заявила, что в МОН дали объяснения

Цитата

«Сегодня с грустью узнала, что направленные на дофинансирование стипендий средства до сих пор не поступили студентам», - написала Гришина.

Она напомнила, что в августе к ней обратились студенты из Экспертного совета студенчества высших учебных заведений по проблеме стипендиального обеспечения.

«Тогда я оперативно передала этот вопрос Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, который дал личное поручение МОН и Минфину решить этот вопрос. В начале октября мы получили положительное решение – Кабмин направил дополнительные 229 млн грн на выплату стипендий. Однако оказывается, что эти средства до сих пор не пришли на счета студентов», - сообщила Гришина.

Она отметила, что сегодня обратилась к представителям МОН за разъяснением этой ситуации и получила такой ответ: «Дополнительные средства уже рассчитаны. Перераспределение бюджетных ассигнований среди вузов уже направлено в казначейство. Они ожидают, что до конца этой недели университеты получат финансирование и смогут выплатить долги по стипендиям студентам».

Дополнение

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который вводит фундаментальные изменения в высшем образовании. В частности, со следующего года отменяется заочная форма обучения.

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