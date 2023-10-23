Дополнительные 229 млн грн до сих пор не пришли на счета студентов: нардеп заявила, что в МОН дали объяснения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Направленные на дофинансирование стипендий средства до сих пор не поступили студентам. Речь идет о дополнительных 229 млн грн. В МОН заявили, что перераспределение бюджетных ассигнований среди ЗВО уже направлено в казначейство. Ожидается, что до конца недели университеты получат финансирование и смогут выплатить долги по стипендиям студентам. Об этом сообщила нардеп, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, передает УНН.
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«Сегодня с грустью узнала, что направленные на дофинансирование стипендий средства до сих пор не поступили студентам», - написала Гришина.
Она напомнила, что в августе к ней обратились студенты из Экспертного совета студенчества высших учебных заведений по проблеме стипендиального обеспечения.
«Тогда я оперативно передала этот вопрос Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, который дал личное поручение МОН и Минфину решить этот вопрос. В начале октября мы получили положительное решение – Кабмин направил дополнительные 229 млн грн на выплату стипендий. Однако оказывается, что эти средства до сих пор не пришли на счета студентов», - сообщила Гришина.
Она отметила, что сегодня обратилась к представителям МОН за разъяснением этой ситуации и получила такой ответ: «Дополнительные средства уже рассчитаны. Перераспределение бюджетных ассигнований среди вузов уже направлено в казначейство. Они ожидают, что до конца этой недели университеты получат финансирование и смогут выплатить долги по стипендиям студентам».
Дополнение
Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который вводит фундаментальные изменения в высшем образовании. В частности, со следующего года отменяется заочная форма обучения.