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Дочка Х.Клінтон підтримала протести в Нью-Йорку проти імміграційного указу Д.Трампа

Київ • УНН

 • 6938 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Дочка екс-кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон і колишнього глави держави Білла Клінтона, Челсі, взяла участь в акції протесту в Нью-Йорку проти указу нового лідера країни Дональда Трампа про посилення міграційної політики, передає УНН.

“Ні забороні, ні стіні”, — написала Ч.Клінтон на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter, супроводжуючи слова фотографією з місця маніфестації.

“Ми будемо продовжувати боротися за країну, яка відповідає нашим цінностям та ідеалам”, — додала вона.

Як повідомляв УНН раніше, колишній кандидат на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон підтримала акції протесту проти указів президента США Дональда Трампа про біженців.

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