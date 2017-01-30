Дочка Х.Клінтон підтримала протести в Нью-Йорку проти імміграційного указу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Дочка екс-кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон і колишнього глави держави Білла Клінтона, Челсі, взяла участь в акції протесту в Нью-Йорку проти указу нового лідера країни Дональда Трампа про посилення міграційної політики, передає УНН.
“Ні забороні, ні стіні”, — написала Ч.Клінтон на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter, супроводжуючи слова фотографією з місця маніфестації.
“Ми будемо продовжувати боротися за країну, яка відповідає нашим цінностям та ідеалам”, — додала вона.
Як повідомляв УНН раніше, колишній кандидат на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон підтримала акції протесту проти указів президента США Дональда Трампа про біженців.