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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дочь Х.Клинтон поддержала протесты в Нью-Йорке против иммиграционного указа Д.Трампа

Киев • УНН

 • 6938 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Дочь экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и бывшего главы государства Билла Клинтона, Челси, приняла участие в акции протеста в Нью-Йорке против указа нового лидера страны Дональда Трампа об усилении миграционной политики, передает УНН.

"Нет запрету, нет стене", - написала Ч.Клинтон на своей странице в сети микроблогов Twitter, сопровождая слова фотографией с места манифестации.

"Мы будем продолжать бороться за страну, которая соответствует нашим ценностям и идеалам", - добавила она.

Как сообщалось ранее, бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон поддержала акции протеста против указов президента США Дональда Трампа о беженцах.

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