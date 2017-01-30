Дочь Х.Клинтон поддержала протесты в Нью-Йорке против иммиграционного указа Д.Трампа

"Нет запрету, нет стене", - написала Ч.Клинтон на своей странице в сети микроблогов Twitter, сопровождая слова фотографией с места манифестации.

"Мы будем продолжать бороться за страну, которая соответствует нашим ценностям и идеалам", - добавила она.

Как сообщалось ранее, бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон поддержала акции протеста против указов президента США Дональда Трампа о беженцах.