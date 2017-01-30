Дочь Х.Клинтон поддержала протесты в Нью-Йорке против иммиграционного указа Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Дочь экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и бывшего главы государства Билла Клинтона, Челси, приняла участие в акции протеста в Нью-Йорке против указа нового лидера страны Дональда Трампа об усилении миграционной политики, передает УНН.
"Нет запрету, нет стене", - написала Ч.Клинтон на своей странице в сети микроблогов Twitter, сопровождая слова фотографией с места манифестации.
"Мы будем продолжать бороться за страну, которая соответствует нашим ценностям и идеалам", - добавила она.
Как сообщалось ранее, бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон поддержала акции протеста против указов президента США Дональда Трампа о беженцах.