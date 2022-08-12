"Добробонуси" - проєкт WOG та Благодійного фонду Сергія Притули зі збору коштів на швидкі для порятунку поранених захисників

У тактичній медицині є поняття «золота година» – час, протягом якого пораненому на полі бою має бути надана кваліфікована перша домедична допомога. Якщо це зробити упродовж першої години, шанс врятувати життя захиснику – 90%. Затримка в наданні допомоги лише на дві години знижує цю ймовірність до 10%. Тож швидкість в цій справі – це врятовані життя. Якщо в парамедиків, які працюють на фронті, будуть спеціалізовані автомобілі швидкої допомоги, укомплектовані всім необхідним, вони матимуть більше шансів виконати правило «золотої години» й врятувати більше життів.

Долучитися до доброї справи може кожен клієнт мережі АЗК WOG. Для цього з бонусів, що накопичилися на його бонусному рахунку PRIDE, варто спрямувати на проєкт ту кількість, яку вирішить клієнт. Усі зібрані бонуси компанія конвертує в гривні та переведе на рахунок Благодійного фонду для закупівлі машин швидкої.

«З перших днів широкомасштабної війни компанія WOG зосередилася на підтримці тих, хто рятує життя – вивозить поранених військових з гарячих точок, цивільних та маломобільних людей із зон активних бойових дій. Упродовж багатьох місяців ми підтримуємо волонтерів та парамедиків медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри», «Центру спасіння життя», мережі «Елеос-Україна», Гуманітарного штабу Благодійного фонду Сергія Притули. Проєкт «Добробонуси» - це синергія бізнесу, благодійного фонду та наших клієнтів, завдяки якій ті, хто рятують життя, отримають таку важливу для них допомогу та зможуть зробити більше добрих справ», – підкреслив директор з маркетингу мережа АЗК WOG Геннадій Карлінський.

«Кожен українець зараз мусить робити все можливе для допомоги Збройним Силам України на своєму місці. І кожен, навіть сидячи на дивані або за кермом свого цивільного авто, може стати воїном, перерахувавши кошти на допомогу тим, хто воює на «нулі». Тому маленькі регулярні донати у вигляді «Добробонусів» – це можливість у пару кліків долучитися і зробити свій внесок для великої справи. Пам’ятаймо, ми непереможні, коли об’єднані», – розповів про проєкт Сергій Притула, волонтер, засновник Благодійного фонду Сергія Притули.

«Добробонуси» – це проєкт, який дає можливість зробити допомогу армії доступною і простою звичкою. Війна не закінчиться завтра, але постійною допомогою ми можемо зробити свій внесок у спільну перемогу і допомогти тим, хто наближає її на передовій.