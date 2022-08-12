"Добробонусы" - проект WOG и Благотворительного фонда Сергея Притулы по сбору средств на скорые для спасения раненых защитников

В тактической медицине есть понятие «золотой час» – время, в течение которого раненному на поле боя должна быть оказана квалифицированная первая медицинская помощь. Если это сделать в течение первого часа, шанс спасти жизнь защитнику – 90%. Задержка в оказании помощи всего на два часа снижает эту вероятность до 10%. Так что скорость в этом деле – это спасенная жизнь. Если у парамедиков, работающих на фронте, будут специализированные автомобили скорой помощи, укомплектованные всем необходимым, у них будет больше шансов выполнить правило «золотого часа» и спасти больше жизней.

Присоединиться к доброму делу может каждый клиент сети АЗК WOG. Для этого из бонусов, накопившихся на его бонусном счете PRIDE, следует направить на проект то количество, которое решит клиент. Все собранные бонусы компания конвертирует в гривны и переведет на счет Благотворительного фонда для закупки машин скорой.

«С первых дней широкомасштабной войны компания WOG сосредоточилась на поддержке спасающих жизнь – вывозить раненых военных с горячих точек, гражданских и маломобильных людей из зон активных боевых действий. На протяжении многих месяцев мы поддерживаем волонтеров и парамедиков медицинского добровольческого батальона «Госпитальеры», «Центра спасения жизни», сети «Элеос-Украина», Гуманитарного штаба Благотворительного фонда Сергея Притулы. Проект «Добробонусы» - это синергия бизнеса, благотворительного фонда и наших клиентов, благодаря которой спасающие жизнь получат такую ​​важную для них помощь и смогут сделать больше добрых дел», – подчеркнул директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

«Каждый украинец сейчас должен делать все возможное для помощи Вооруженным Силам Украины на своем месте. И каждый, даже сидя на диване или за рулем своего гражданского автомобиля, может стать воином, перечислив средства в помощь тем, кто сражается на «нуле». Поэтому маленькие регулярные донаты в виде «Добробонусов» – это возможность в пару кликов приобщиться и внести свой вклад для большого дела. Помним, мы непобедимы, когда объединены», – рассказал о проекте Сергей Притула, волонтер, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы.

«Добробонусы» – это проект, который дает возможность сделать помощь армии доступной и простой привычкой. Война не закончится завтра, но постоянной помощью мы можем внести свой вклад в общую победу и помочь приближающим ее на передовой.