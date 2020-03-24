Добовий відбір з ПСГ України зріс до майже 15 млн куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 22 березня зменшився до 15,814 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
З ПСГ України протягом доби відібрано 14,73 млн куб. м газу, тоді як напередодні було близько 10 млн куб. м.
При цьому в даних за 22 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 28,12 млн куб. м, з Угорщини - 8,79 млн куб. м, з Польщі - 979 тис. куб. м газу.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними уряду, у березні оптова ціна за газ для населення знизилась ще на 14%.
Нагадаємо, Укртрансгаз готує ПСГ до закачування газу.