Укртрансгаз готує підземні сховища газу до закачування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Укртрансгаз сьогодні завершує сезон відбору та готує підземні сховища газу до закачування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
“19 березня 2020 року, м. Київ — Укртрансгаз завершує сезон відбору та готує підземні сховища газу до закачування. Клієнти компанії можуть наразі замовляти обидві ці послуги”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що два ПСГ вже працюють в режимі закачування і до них було доправлено 53 млн куб. м блакитного палива.
Решта сховищ готуються до виходу в нейтральний період — на них здійснюватимуться регламентні та ремонтні роботи перед початком закачування.
“Для тих, хто не встиг замовити річну гарантовану потужність, доступними є послуги закачування та відбору газу на переривчастій основі — місячній або добовій. Однак, тут варто враховувати технічні особливості газосховища в нейтральному періоді — у цей час доступ замовника до потужностей може бути обмежений...Оператор газосховищ рекомендує клієнтам на наступний рік замовляти річну гарантовану потужність”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 16 березня збільшився до 15,858 млрд куб. м.