Укртрансгаз готовит подземные хранилища газа к закачке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Укртрансгаз сегодня завершает сезон отбора и готовит подземные хранилища газа в закачки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"19 марта 2020 года, г. Киев - Укртрансгаз завершает сезон отбора и готовит подземные хранилища газа к закачке. Клиенты компании могут теперь заказывать обе эти услуги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два ПХГ уже работают в режиме закачки и к ним было доставлено 53 млн куб. м голубого топлива.
Остальные хранилища готовятся к выходу в нейтральный период - на них будут осуществляться регламентные и ремонтные работы перед началом закачки.
"Для тех, кто не успел заказать летнюю гарантированную мощность, доступными являются услуги закачки и отбора газа на прерывистой основе - месячной или суточной. Однако, здесь следует учитывать технические особенности газохранилища в нейтральном периоде - в это время доступ заказчика к мощностям может быть ограничен ... Оператор газохранилищ рекомендует клиентам на следующий год заказывать летнюю гарантированную мощность", - говорится в сообщении.
Как сообщал , ранее, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 марта увеличился до 15,858 млрд куб. м.