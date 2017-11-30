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Добовий відбір газу з ПСГ перевищив 43 млн куб. м

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 28 листопада зменшився до 16,220 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 43,42 млн куб. м газу.

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При цьому в даних за 28 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 26,49 млн куб. м, з Угорщини - 16,19 млн куб. м, з Польщі - 3,79 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 52%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна припинила закачування газу у ПСГ.

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