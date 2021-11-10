Добова захворюваність на коронавірус на Одещині тримається на позначці у 1500 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Добова захворюваність коронавірусом в Одеській області декілька днів тримається на позначці в районі півтори тисячі. 1572 Випадки коронавірусу офіційно зареєстровано в регіоні за минулу добу, 28 осіб померли. Про це повідомляє обласне управління охорони здоров’я, передає УНН.
200 021 випадок коронавірусу зафіксовано в Одеській області за весь час, 4449 осіб померли, 155 416 одужали, 50 056 хворіють. 1 листопада в області зареєстровано рекордний показник захворювань за добу — 1908 осіб.
9 листопада перший заступник голови Одеської ОДА Борис Волошенков повідомив, що ситуація, пов’язана з пандемією та її наслідками в регіоні стабілізується: на 9 листопада регіон має запас кисню на півтори доби. Крім того завантаженість коронавірусних ліжок у лікарнях області знизилася до 74%.