Добова захворюваність на коронавірус на Одещині тримається на позначці у 1500 осіб

200 021 випадок коронавірусу зафіксовано в Одеській області за весь час, 4449 осіб померли, 155 416 одужали, 50 056 хворіють. 1 листопада в області зареєстровано рекордний показник захворювань за добу — 1908 осіб.

9 листопада перший заступник голови Одеської ОДА Борис Волошенков повідомив, що ситуація, пов’язана з пандемією та її наслідками в регіоні стабілізується: на 9 листопада регіон має запас кисню на півтори доби. Крім того завантаженість коронавірусних ліжок у лікарнях області знизилася до 74%.