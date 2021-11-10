Суточная заболеваемость коронавирусом в Одесской области держится на отметке в 1500 человек

200 021 случай коронавируса зафиксирован в Одесской области за все время, 4449 человек умерли, 155 416 выздоровели, 50 056 болеют. 1 ноября в области зарегистрирован рекордный показатель заболеваний за сутки — 1908 человек.

9 ноября первый заместитель председателя Одесской ОГА Борис Волошенков сообщил, что ситуация, связанная с пандемией и ее последствиями в регионе стабилизируется: на 9 ноября регион имеет запас кислорода в полторы суток. Кроме того загруженность коронавирусных коек в больницах области снизилась до 74%.