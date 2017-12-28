Доба в АТО: Міноборони підтвердило поранення двох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Протягом минулої доби внаслідок обстрілу з боку бойовиків зазнали поранення двоє українських військових неподалік Водяного. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“У результаті ворожих обстрілів неподалік Водяного поранень зазнали двоє українських військовослужбовців. Наразі їм надається необхідна медична допомога”, — повідомив Д.Гуцуляк.
За словами речника, загалом минулої доби уздовж усієї лінії зіткнення бойовики здійснили чотири прицільні обстріли позицій ЗСУ. Проте українські військові, запевнив він, вогонь у відповідь не відкривали.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 4 рази обстріляли позиції ЗСУ.