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Сутки в АТО: Минобороны подтвердило ранения двух военных

Киев • УНН

 • 9364 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. За прошедшие сутки в результате обстрела со стороны боевиков получили ранения двое украинских военных неподалеку Водяного. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

Сутки в АТО: Минобороны подтвердило ранения двух военных

"В результате вражеских обстрелов неподалеку Водяного ранения получили двое украинских военнослужащих. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Д.Гуцуляк.

По словам спикера, в общем прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения боевики совершили четыре прицельных обстрелы позиций ВСУ. Однако украинские военные, заверил он, огонь в ответ не открывали.

Напомним, за минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ.

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