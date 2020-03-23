До вечора понеділка у всіх областях буде достатня кількість тестів - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. До кінця дня понеділка, 23 березня, достатня кількість тестів на коронавірусну інфекцію COVID-19 буде у всіх областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку міністра внутрішніх справ Арсенія Авакова в Facebook.
За його словами, вранці в понеділок Нацгвардія в супроводі медиків почне доставку тест-систем коронавірусу, що надійшли, по областях авіацією і спецавтомобілями.
Нагадаємо, військовий борт сьогодні вночі привіз з Китаю в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19.
Експрес-тести, а також медичні маски спрямовуватимуться для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, Держприкордонслужби та інших.
Швидкі тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту.