До вечера понедельника во всех областях будет достаточное количество тестов – Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. До конца дня понедельника, 23 марта, достаточное количество тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 будет во всех областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу министра внутренних дел Арсения Авакова в Facebook.
По его словам, утром в понедельник Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставку поступивших тест-систем коронавируса по областям авиацией и спецавтомобилями.
Напомним, военный борт сегодня ночью привез из Китая в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.
Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.
Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.