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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99745 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103169 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105234 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104266 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112816 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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4 марта, 15:53 • 131554 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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До вечера понедельника во всех областях будет достаточное количество тестов – Аваков

До вечера понедельника во всех областях будет достаточное количество тестов – Аваков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. До конца дня понедельника, 23 марта, достаточное количество тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 будет во всех областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу министра внутренних дел Арсения Авакова в Facebook.

По его словам, утром в понедельник Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставку поступивших тест-систем коронавируса по областям авиацией и спецавтомобилями.

Напомним, военный борт сегодня ночью привез из Китая в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

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