До України прибула чергова партія вугілля із США

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ОДЕСА-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні близько 14:00 до причалу ДП “МТП “Южний” в Одесі пришвартувався балкер MG EXPLORER. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі порту “Южний”.

“В трюмах — 80 тис. тонн вугілля для українських електростанцій ПАТ „Центренерго“. Вантаж прибув із США”, — йдеться у повідомленні.

Наразі підприємство працює в звичному режимі, усі виробничі потужності готові до розвантаження. Вантажообіг ДП “МТП “Южний” за 10 місяців 2017 року склав 9,7 млн тонн, з яких: імпортне енергетичне вугілля — 0,6 млн тонн, коксівне вугілля — 1,5 млн тонн.

Нагадаємо, 27 жовтня до України прибуло два балкера з вугіллям з ПАР та США.

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