До України прибула чергова партія вугілля із США

“В трюмах — 80 тис. тонн вугілля для українських електростанцій ПАТ „Центренерго“. Вантаж прибув із США”, — йдеться у повідомленні.

Наразі підприємство працює в звичному режимі, усі виробничі потужності готові до розвантаження. Вантажообіг ДП “МТП “Южний” за 10 місяців 2017 року склав 9,7 млн тонн, з яких: імпортне енергетичне вугілля — 0,6 млн тонн, коксівне вугілля — 1,5 млн тонн.

Нагадаємо, 27 жовтня до України прибуло два балкера з вугіллям з ПАР та США.