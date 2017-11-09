В Украину прибыла очередная партия угля из США

“В трюмах — 80 тыс. тонн угля для украинских электростанций ПАО „Центрэнерго“. Груз прибыл из США”, — говорится в сообщении.

Сейчас предприятие работает в обычном режиме, все производственные мощности готовы к разгрузке. Грузооборот ГП “МТП “Южный” за 10 месяцев 2017 составил 9,7 млн тонн, из которых: импортный энергетический уголь — 0,6 млн тонн, коксующийся уголь — 1,5 млн тонн.

Напомним, 27 октября в Украину прибыло два балкера с углем из ЮАР и США.