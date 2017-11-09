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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 6462 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 22187 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 35265 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 41975 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 40420 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100692 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 89830 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98417 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
В Украину прибыла очередная партия угля из США

В Украину прибыла очередная партия угля из США

Киев  •  УНН

 • 10692 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня около 14:00 к причалу ГП “МТП” Южный" в Одессе пришвартовался балкер MG EXPLORER. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе порта “Южный”.

“В трюмах — 80 тыс. тонн угля для украинских электростанций ПАО „Центрэнерго“. Груз прибыл из США”, — говорится в сообщении.

Сейчас предприятие работает в обычном режиме, все производственные мощности готовы к разгрузке. Грузооборот ГП “МТП “Южный” за 10 месяцев 2017 составил 9,7 млн тонн, из которых: импортный энергетический уголь — 0,6 млн тонн, коксующийся уголь — 1,5 млн тонн.

Напомним, 27 октября в Украину прибыло два балкера с углем из ЮАР и США.

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