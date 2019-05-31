До Ради надійшов закон щодо етапів оцінювання суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. До Верховної Ради України надійшов проект закону 10353 про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо встановлення етапів кваліфікаційного оцінювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
Проект закону був поданий до парламенту сьогодні, 31 травня, наразі він перебуває на розгляді керівництву ВРУ. Ініціатор законодавчого акту є народний депутат Юрій Бублик.
Головним комітетом, який першим має розглянути проект закону, визначений Комітет з питань правової політики та правосуддя.
Нагадаємо, 18 липня минулого року спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав Закон "Про судоустрій і статус суддів".