Парубій підписав закон про судоустрій

"Сьогодні підписав ухвалений Парламентом Закон про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". Цим остаточно поставив крапку у дискусіях, щодо запуску Вищого Антикорупційного суду", - написав він.

Як повідомляв УНН, 12 липня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про “Внесення змін до закону про судоустрій та статус суддів”, необхідного для функціонування Антикорупційного суду. За відповідний законопроект проголосували 254 народних депутати.



26 червня Президент України Петро Порошенко підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.



Нагадаємо, 14 червня закон про Антикорупційний суд набув чинності.