Парубий подписал закон о судоустройстве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сегодня подписал Закон "О судоустройстве и статусе судей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление чиновника в Twitter.
"Сегодня подписал принятый парламентом Закон о внесении изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционный суд". Этим окончательно поставил точку в дискуссиях относительно запуска Высшего Антикоррупционного суда", - написал он.
Как сообщал УНН, 12 июля Верховная Рада приняла президентский законопроект о "Внесение изменений в закон о судоустройстве и статусе судей", который необходим для функционирования Антикоррупционного суда. За соответствующий законопроект проголосовали 254 народных депутата.
Как сообщал УНН, 26 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
Напомним, 14 июня закон о Антикоррупционный суд вступил в силу.