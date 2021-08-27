До п'яти років: у МОЗ дали прогноз, скільки триватиме пандемія

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Ігор Кузін повідомив, що у цьому році точно не треба чекати на завершення пандемії та карантинних обмежень. Він зазначив, що вірус швидко мутує, і кожного місяця ми можемо стикатися з новими штамами. Проте і наука не стоїть на місці, з'являються нові вакцини.

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“Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування”, - повідомив Кузін.

Додамо

Головний санітарний лікар також заявив, що наразі ведеться багато дискусій з приводу того, як ревакцинувати населення. Як відомо, є лише декілька заяв фармкомпаній, що бустерна доза викликає більшу імунну відповідь. Проте це лише заяви. Кузін зазначив, що немає достовірних статей у наукових журналах, немає офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза є рекомендованою, чи колись буде обов'язковою. Поки робити бустерну дозу в Україні не планують. Зараз основна стратегія - це ревакцинація через рік.

Нагадаємо

На думку Кузіна, у листопаді Україна може наблизитися до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки, тоді можуть ввести і локдаун.