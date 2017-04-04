До посольства Росії у Києві приносять квіти в пам'ять про загиблих у петербурзькому метро
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Українці несуть квіти до посольства Росії у Києві, щоб вшанувати жертв вибуху у метро Санкт-Петербурга, який стався вчора. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, сьогодні зранку біля входу до посольства стояли кілька лампадок та квіти.
Зазначимо, вшанувати пам'ять загиблих під час вибуху у метро Санкт-Петербурга до посольства РФ у Києві приходить досить мало людей.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
В результаті вибуху, за уточненими даними, загинули 11 людей, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.
На станції петербурзького метро "Площа Повстання" був виявлений і знешкоджений підозрілий предмет, який виявився саморобним вибуховим пристроєм, начиненим вражаючими елементами і готовим до застосування.
У Санкт-Петербурзі оголошено триденний траур.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим в метро Санкт-Петербурга.