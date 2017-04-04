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До посольства Росії у Києві приносять квіти в пам'ять про загиблих у петербурзькому метро

Київ • УНН

 • 16265 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Українці несуть квіти до посольства Росії у Києві, щоб вшанувати жертв вибуху у метро Санкт-Петербурга, який стався вчора. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Так, сьогодні зранку біля входу до посольства стояли кілька лампадок та квіти.

Зазначимо, вшанувати пам'ять загиблих під час вибуху у метро Санкт-Петербурга до посольства РФ у Києві приходить досить мало людей.

Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.

В результаті вибуху, за уточненими даними, загинули 11 людей, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.

На станції петербурзького метро "Площа Повстання" був виявлений і знешкоджений підозрілий предмет, який виявився саморобним вибуховим пристроєм, начиненим вражаючими елементами і готовим до застосування.

У Санкт-Петербурзі оголошено триденний траур.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим в метро Санкт-Петербурга.

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