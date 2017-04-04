К посольству России в Киеве приносят цветы в память о погибших в петербургском метро
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Украинцы несут цветы к посольству России в Киеве, чтобы почтить жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга, который произошел вчера. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, сегодня утром у входа в посольство стояли несколько свечей и цветы.
Отметим, почтить память погибших во время взрыва в метро Санкт-Петербурга в посольство РФ в Киеве приходит довольно мало людей.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.
В результате взрыва, по уточненным данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.
На станции петербургского метро "Площадь Восстания" был обнаружен и обезврежен подозрительный предмет, который оказался самодельным взрывным устройством, начиненное поражающими элементами и готовым к применению.
В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в метро Санкт-Петербурга.