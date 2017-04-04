К посольству России в Киеве приносят цветы в память о погибших в петербургском метро

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43671 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103171 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158377 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117267 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117041 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112865 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104506 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107139 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103625 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154081 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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К посольству России в Киеве приносят цветы в память о погибших в петербургском метро

К посольству России в Киеве приносят цветы в память о погибших в петербургском метро

Киев  •  УНН

 • 16250 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Украинцы несут цветы к посольству России в Киеве, чтобы почтить жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга, который произошел вчера. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Так, сегодня утром у входа в посольство стояли несколько свечей и цветы.

Отметим, почтить память погибших во время взрыва в метро Санкт-Петербурга в посольство РФ в Киеве приходит довольно мало людей.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.

В результате взрыва, по уточненным данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

На станции петербургского метро "Площадь Восстания" был обнаружен и обезврежен подозрительный предмет, который оказался самодельным взрывным устройством, начиненное поражающими элементами и готовым к применению.

В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в метро Санкт-Петербурга.

Украинские Национальные Новости

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