До окупантів надходять чутки, про неспроможність Міністерства оборони РФ виплачувати грошове забезпечення - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. До російських військовослужбовців, які вторглися в Україну надходить інформація про неспроможність Міністерства оборони РФ виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Повідомляється, що попри те, що особовий склад збройних сил РФ, який знаходиться на території України, ізольований від об’єктивної інформації, відомості про реальний ганебний для Росії стан речей до них все ж таки надходять.
Цитата
"Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони рф виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій, що в свою чергу деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що в районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що окупанти втрачають наступальний потенціал та масово здаються у полон.
Додамо
У НАЗК листом подякували Шойгу за розкрадені засоби та ресурси для нападу на Україну. Копію направили російським колегам.