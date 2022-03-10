У НАЗК листом подякували Шойгу за розкрадені засоби та ресурси для нападу на Україну. Копію направили російським колегам
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Голова Національного агентства з питань запобіагання корупції Олександр Новіков направив лист-подяку міністру оборони РФ Сєргєю Шойгу. Про це інформує пресслвжба НАЗК, пише УНН.
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Так, у НАЗК оприлюднили оригінал листа.
У листі Голова агентства висловлює вдячність "за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні".
Копії листа також були направлені на держдуму РФ, раду федерації та Фонд боротьби з корупцією.
Поміж свідчень впливу корупції на “боєздатність” російських військ зокрема вказано наступні (надано відповідні фото):
- захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений з картонних лотків з-під яєць;
- бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин, які були одягнуті на членів екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля Барнаул-Т;
- використання для пересування особового складу ЗИЛ-130. Окрім очевидного комфорту, який відчувають російські військові у відкритому кузові при українських березневих морозах, швидкість пересування цього транспортного засобу, а також яскравий аквамариновий колір кузова дозволяють силам місцевої територіальної оборони ефективно проходити тренувальну підготовку з експлуатації сучасного озброєння з легких мішеней.
“Як орган, відповідальний за виявлення та запобігання конфлікту інтересів, не змогли пройти повз того факту, що у картонних бронежилетах були сховані пам’ятки “Про порядок виявлення корупційних та інших порушень при виявленні конфлікту інтересів у військових підрозділах”, - зауважують у НАЗК.
Через ризик того, що приватний інтерес рашитського солдата зберегти своє життя замість виконання наказів його командування все ще вкрай високий, у агенції запропонували доповнити пам’ятку наступною покроковою інструкцією:
"У разі перетину кордону з Україною російський військовослужбовець зобов’язаний:
– дістатись найближчого населеного пункту,
– відійти від техніки на безпечну відстань та кинути зброю,
– вибачитися за перетин кордону без паспортного контролю,
– зачекати на українських військових, які дозволять зателефонувати мамі,
– чекати на своє повернення додому".
Голова НАЗК висловив сподівання на плідну співпрацю щодо наданих рекомендацій. Він також зазначив, що лист був надісланий саме зараз, оскільки на росії ще є іноземна комп’ютерна техніка, яка дозволяє переглядати фотографії.
Додамо
За данми Генерального штабу збройних сил України, від початку російської збройної агресії станом на ранок 10 березня втрати ворожих військ перевищили понад 12 тисяч осіб, 49 літаків та 81 вертоліт.