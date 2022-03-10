В НАЗК письмом поблагодарили Шойгу за разворованные средства и ресурсы для нападения на Украину. Копию направили российским коллегам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил письмо-благодарность министру обороны РФ Сергею Шойгу. Об этом информирует пресслвжба НАПК, пишет УНН.
Детали
Так, в НАПК обнародовали оригинал письма.
В письме глава агентства выражает признательность "за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе".
Копии письма также были направлены на Госдуму РФ, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией.
Среди свидетельств влияния коррупции на “боеспособность” российских войск в частности указаны следующие (предоставлены соответствующие фото):
- Защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовленная из картонных лотков из-под яиц;
- бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин, которые были одеты на членов экипажа захваченного российского бронеавтомобиля Барнаул-Т;
- использование для передвижения личного состава ЗИЛ-130. Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения данного транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения из легких мишеней.
“Как орган, ответственный за выявление и предотвращение конфликта интересов, не смогли пройти мимо того факта, что в картонных бронежилетах были скрыты памятки “О порядке выявления коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в воинских подразделениях”, - отмечают в НАЗК.
Из-за риска того, что частный интерес российского солдата сохранить свою жизнь вместо выполнения приказов его командование все еще крайне высок, в агентстве предложили дополнить памятку следующей пошаговой инструкцией:
"В случае пересечения границы с Украиной российский военнослужащий обязан:
- Добраться до ближайшего населенного пункта,
- Отойти от техники на безопасное расстояние и бросить оружие,
- Извиниться за пересечение границы без паспортного контроля,
- Подождать украинских военных, которые позволят позвонить маме,
- Ждать своего возвращения домой".
Глава НАПК выразил надежду на плодотворное сотрудничество по предоставленным рекомендациям. Он также отметил, что письмо было отправлено именно сейчас, поскольку в России еще есть иностранная компьютерная техника, которая позволяет просматривать фотографии.
Добавим
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала российской вооруженной агрессии по состоянию на утро 10 марта потери вражеских войск превысили более 12 тысяч человек, 49 самолетов и 81 вертолет.