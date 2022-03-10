В НАЗК письмом поблагодарили Шойгу за разворованные средства и ресурсы для нападения на Украину. Копию направили российским коллегам

Детали

Так, в НАПК обнародовали оригинал письма.

В письме глава агентства выражает признательность "за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе".

Копии письма также были направлены на Госдуму РФ, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией.

Среди свидетельств влияния коррупции на “боеспособность” российских войск в частности указаны следующие (предоставлены соответствующие фото):

- Защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовленная из картонных лотков из-под яиц;

- бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин, которые были одеты на членов экипажа захваченного российского бронеавтомобиля Барнаул-Т;

- использование для передвижения личного состава ЗИЛ-130. Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения данного транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения из легких мишеней.

“Как орган, ответственный за выявление и предотвращение конфликта интересов, не смогли пройти мимо того факта, что в картонных бронежилетах были скрыты памятки “О порядке выявления коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в воинских подразделениях”, - отмечают в НАЗК.

Из-за риска того, что частный интерес российского солдата сохранить свою жизнь вместо выполнения приказов его командование все еще крайне высок, в агентстве предложили дополнить памятку следующей пошаговой инструкцией:

"В случае пересечения границы с Украиной российский военнослужащий обязан:

- Добраться до ближайшего населенного пункта,

- Отойти от техники на безопасное расстояние и бросить оружие,

- Извиниться за пересечение границы без паспортного контроля,

- Подождать украинских военных, которые позволят позвонить маме,

- Ждать своего возвращения домой".

Глава НАПК выразил надежду на плодотворное сотрудничество по предоставленным рекомендациям. Он также отметил, что письмо было отправлено именно сейчас, поскольку в России еще есть иностранная компьютерная техника, которая позволяет просматривать фотографии.

Добавим

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала российской вооруженной агрессии по состоянию на утро 10 марта потери вражеских войск превысили более 12 тысяч человек, 49 самолетов и 81 вертолет.