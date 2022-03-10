К оккупантам поступают слухи, о неспособности Министерства обороны РФ выплачивать денежное довольствие - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. К российским военнослужащим, вторгшимся в Украину, поступает информация о неспособности Министерства обороны РФ выплачивать денежное довольствие из-за действия санкций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Сообщается, что несмотря на то, что личный состав Вооруженных сил РФ, который находится на территории Украины, изолирован от объективной информации, сведения о реальном позорном для России положении вещей к ним все же поступают.
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"Среди военнослужащих ходят слухи о неспособности Министерства обороны рф выплачивать денежное довольствие из-за действия санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен.
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Ранее сообщалось, что оккупанты теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен.
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В НАПК письмом поблагодарили Шойгу за разворованные средства и ресурсы для нападения на Украину. Копию направили российским коллегам.