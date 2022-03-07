Генштаб ЗСУ: окупанти втрачають наступальний потенціал та масово здаються у полон

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Окупанти також не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

На Поліському напрямку російський окупант зосереджує основні зусилля на оточенні Києва. На основних напрямках відзначається зосередження в районі Гостомеля до 2 БТГр; в районі Бучі – до 3 БТГр, посилених танковими підрозділами; в районі Бородянки – до 2 БТГр; в районі Ситняки – до 2 БТГр.

На окупованих територіях ворог намагається одразу встановити адміністративно-поліцейський режим за допомогою неприхованого терору, спрямованого на місцеве населення.

Триває підготовка окупантів до наступу на Вишгород.

Також ворог готується до відновлення наступу на Гостомель, Ірпінь, Стоянку.

На Сіверському напрямку противник силами підрозділів зі складу двох загальновійськових армій та танкової дивізії Центрального воєнного округу, основні зусилля зосередив на Бровари – до 2 БТГр; райони Семенівки, Мени, Бобровиці – до 3 БТГр; Борисполя - до 4 БТГр.

Російський загарбник намагається забезпечити тактичну перевагу в Броварському і Бориспільському районах.

Окупанти здійснюють спроби встановити контроль над Черніговом та зосереджують підрозділи 41-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу біля його південних околиць.

Намагаються здійснити підготовку до наступу на Суми.

На Слобожанському напрямку противник силами підрозділів танкової армії, двох загальновійськових армій та армійського корпусу намагається продовжити наступ у напрямку на Дніпро.

Основні зусилля зосереджує на напрямках Канева, Дніпра та Сєверодонецька. Здійснює перегрупування для продовження наступу на визначених напрямках з метою взяття під контроль Канівської ГЕС.

На Донецькому напрямку противник силами до семи БТГр продовжує наступальні дії у напрямках міст Дніпро та Запоріжжя, з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області. Незважаючи на великі втрати, просувається у напрямку Волновахи.

Окупанти здійснювали неодноразові спроби прорвати оборону в районі Старомлинівки, а також захопити Зачатівку, проте зазнали значних втрат та відійшли в район Любимівки.

Одночасно ворог намагається прорвати оборону міста в районах західної околиці Маріуполя, Старого Криму.

На Таврійському напрямку загарбник силами до 17 БТГр утримує рубежі в Херсонській області. Основні зусилля зосереджує на Миколаєві – до 2 БТГр, Вознесенську – до 2 БТГр, Білгород-Дністровському, Запоріжжі – до 4 БТГр, Маріуполі – до 3 БТГр.

Противник здійснює перегрупування військ для подальшого наступу на місто Запоріжжя, терміново відновлює злітно-посадкову смугу на аеродромі Мелітополь.

На Бессарабському напрямку противник активних дій не здійснює, але військовослужбовці оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної ПМР перебувають у підвищеному ступені бойової готовності.

Незважаючи на велику кількість військ, окупанти мають низький морально-психологічний стан. Зазнаючи втрат, підрозділи противника втрачають наступальний потенціал та масово здаються у полон українським військовим і цивільному населенню.

Нагадаємо

Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 11 тисяч осіб.